Пьяный водитель провалился в яму с трубами на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге

Автомобиль провалился в яму, выкопанную для ремонта труб на Гражданском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Пьяный мужчина на автомобиле провалился в яму, где проводились ремонтные работы по трубам в Санкт-Петербурге. Поздно вечером в воскресенье, 20 сентября 2020 года, водитель полностью потерял управление из-за своего состояния и снес ограждения опасной зоны на Гражданском проспекте.

- Вечером на Гражданском проспекте 107, пьяный заехал на чужой машине в яму, где проводились ремонтные работы по трубам, - рассказал в социальной сети очевидец.

Машина наполовину оказалось под землей, зацепившись задними колесами за край ямы. Как водителю удалось выбраться из западни, свидетели не рассказали.

На место приехали спасатели, которые оцепили место ЧП и с помощью автокрана вытащили автомобиль на поверхность.

Насколько сильно были повреждены трубы предстоит установить аварийной службе. О состоянии водителя ничего не сообщается.