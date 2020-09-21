Радиологический центр за 4 миллиарда рублей создадут в петербургском центре имени Алмазова

Радиологический центр появится в НМИЦ им. Алмазова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Современный радиологический центр появится в Санкт-Петербурге. Его построят на территории Медцентра имени Алмазова за четыре года и четыре миллиарда рублей. Средства на возведение объекта выделили из федерального бюджета.

- На создание радиологического центра при Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге будет выделено 3,9 млрд рублей. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте Кабинета министров.

В новом медучреждении будет развернут научно-образовательный центр, где будут учить специалистов по радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физике. Кроме этого здесь появится стационар, оснащенный самым современным оборудованием, в том числе с возможностью производства радиофармацевтических препаратов.

Все это поможет лечить пациентов с онкологическими заболеваниями.

Строительство комплекса общей площадью 8500 кв. метров начнется в 2020-м году, а первых пациентов здесь примут в 2024-м году.