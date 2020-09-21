Поиски без вести пропавшей пенсионерки завершились в Ленинградской области

Труп без вести пропавшей женщины нашли в лесу Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области завершились поиски пенсионерки о местонахождении которой ничего не было известно в течение пяти дней. В субботу утром, 19 сентября 2020 года, в полицию обратилась 26-летняя девушка и рассказала, что пропала ее бабушка. На связь она не выходила с начала недели.

- По словам девушки, ее 87-летняя бабушка ушла из частного дома в деревне Гверездно Лужского района Ленобласти в период с 15 по 19 сентября. С тех пор о ней ничего не слышно. Старушка страдает проблемами с памятью, раньше никогда из дома не уходила, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщину нашли на следующий день утром. В службу 112 позвонила еще одна родственница пропавшей и сообщили, что старушку обнаружили между деревнями Гверездно и Лощины. Труп женщины лежал в лесу без внешних признаков насильственной смерти.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.