Обнаженный труп в трусах выловили из Невы в центре Санкт-Петербурга

Труп голого мужчины выловили из Невы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга из Невы выловили труп мужчины. Около двух часов дня в воскресенье, 20 сентября 2020 года, в полицию обратился 42-летний мужчина, капитан прогулочного катера. Он рассказал, что в районе Октябрьской набережной увидел в воде труп человека.

- На место выехала бригада поисково-спасательной службы. В районе дома 40 по набережной они выловили из реки тело мужчины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Труп был совершенно голым. Единственное, что было на нем из одежды - черные трусы в рисунком из белых ромбов. Документов, соответственно, у него не было. Сам мужчина ростом 180-185 сантиметров, среднего телосложения, с темно-русыми короткими волосами.

Тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Следственный комитет начал проверку для установления причин смерти мужчины.