Прямые рейсы Санкт-Петербург - Хабаровск откроются впервые за пять лет

Впервые за пять лет в Санкт-Петербург откроются прямые рейсы из Хабаровска Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Впервые за пять лет из Санкт-Петербурга появятся прямые рейсы в Хабаровск. В понедельник, 21 сентября 2020 года, в Пулково сообщили о том, что полеты начнутся с конца октября и продолжаются всю зиму.

- С 26 октября авиакомпания Nordwind совместно с перевозчиком Pegas Fly приступит к выполнению регулярных беспосадочных рейсов из Хабаровска в Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот".

Самолеты будут летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Курсировать между городами будут широкофюзеляжные самолеты Boeing 767-300 в двухклассной компоновке 290 кресел: 278 – класса Эконом и 12 Бизнес.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Пулково или авиакомпании. Стоимость начинается от 16 тысяч рублей в одну сторону.

В 2019 году Nordwind обслужила в Пулково более 546 тысяч пассажиров.