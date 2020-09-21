Больше 100 петербуржцев не пустили в квартиру газовиков и получили повестку в суд

Не все петербуржцы пускают в дом газовиков для техобслуживания. Фото: пресс-служба «ПетербургГаза»

«ПетербургГаз» и управляющие компании подали в суд более чем на сотню жителей Северной столицы, который не пустили в свою квартиру газовиков для проверки оборудования. Как показывает практика организации, такие собственники обычно грубо нарушают правила безопасности на кухне. Например, устанавливают колонку без проекта или незаконно объединяют газофицированную кухню вместе с комнатой.

- По 30 адресам газовиков пустили только после получения судебных извещений. С плановым техобслуживанием работники ГРО «ПетербургГаз» приходят дважды, чтобы при повторном визите охватить те квартиры, куда не обеспечили доступ в первый раз. Графики плановых и повторных ТО газовых приборов открыты и общедоступны. Они публикуются не только на сайте peterburggaz.ru, - сообщает пресс-служба «ПетербургГаза».

В организации напоминают, что необходимо своевременно проходить техосблуживание. Для удобства можно перенести даже повторную дату ТО, позвонив по телефону 04 или 104 (с мобильного).