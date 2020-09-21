Бастрыкин взял на контроль расследование дела об отравлении хлором восьмерых детей в бассейне в Санкт-Петербурге

Бастрыкин заинтересовался расследованием дела об отравлении детей в бассейне в Санкт-Петербурге. Фото: sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела об отравлении восьмерых детей в бассейне, расположенном на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге. Напомним, пятерых ребят после происшествия срочно госпитализировали в больницу. Двоих пострадавших поместили в реанимацию, но позже им стало намного лучше и их перевели в обычную палату. Между тем Следком возбудил уголовное дело. Виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

- Расследуется уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель следственного комитета поручил представить исчерпывающую информацию о ходе работ, - передает пресс-служба СК РФ.

Также Быстрыкин заинтересовался и смертью молодой пары, упавшей с крыши дома на улице Рубинштейна. Режиссер Алексей Герман-младший, проживающий там, старался предотвратить трагедию и писал в управляющую компанию жалобы с просьбой поставить замок на чердак.