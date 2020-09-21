Цементовоз и легковушки устроили массовое ДТП на КАД

Массовое ДТП на КАД с участием цементовоза и легковушек обсуждают в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП с участием цементовоза и нескольких легковушек произошло на КАД к вечеру 21 сентября. Обо всем стало известно из сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Судя по фотографиям, сильнее всего досталось цементовозу, которого развернуло прямиком в ограждение. В результате ДТП правый ряд оказался перекрытым, на месте образовалась пробка. О пострадавших информации от ГИБДД не поступало. Сейчас инспекторы проводят проверку по факту происшествия. А другие автолюбители пытаются самостоятельно разобраться, в чем же причина массовой аварии.

Как пишут очевидцы, цементовоз пытался избежать столкновения с остановившимся "Опелем". Фото: vk.com/spb_today

- Там «Опель» стоял с прицепом с трех часов дня, создавал аварийную ситуацию. ГИБДД тогда не приехало, зато цементовоз «приехал», - рассказывает один из очевидцев.

Водители предполагают, что цементовоз хотел уйти от столкновения, но пострадал сам.