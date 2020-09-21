Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета за вклад в развитие культуры и искусства

Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие культуры и искусства. Фото: Александр ГЛУЗ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Боярского орденом Почета. Соответствующий документ есть на официальном портале правовой информации.

- За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, - отмечается в указе.

Напомним, сейчас легендарный Д’Артаньян является артистом Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. В послужном списке актера есть звания народного и заслуженного артистов РСФСР, почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» в честь 70-летнего юбилея, а также орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Напомним, несколькими днями ранее Михаил Сергеевич упал в обморок в кабинете врача. Он был на осмотре перед тем, как поставить себе прививку от гриппа. Момент происшествия снял журналист «Комсомолки». По словам сына артиста, у него скакнуло давление.