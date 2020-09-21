Фанаты «Зенита» устроили масштабный перформанс на «Газпром Арене» в честь 40-летия своего движения

Фанаты "Зенита" устроили эффектный перформанс в честь 40-летия движения. Фото: vk.com/zenit

Фанаты «Зенита» с размахом отметили 40-летний юбилей своего движения прямиком на «Газпром Арене». Пока стадион не был занят футболистами, болельщикам разрешили использовать его для своего фаер-шоу. В итоге фанаты растянули по всей арене сине-бело-голубые полосы, зажгли в центре поля цифры «40» и что есть мочи начали заряжать знаменитые кричалки в антураже цветного дыма. Судя по фотографиям, получилось эффектно.

Эту красоту наверняка оценили футболисты. Фото: vk.com/zenit

- За 40 лет мы прошли путь от небольшого сектора до огромной трибуны, посетили сотни городов, проехали тысячи километров путей и пережили с командой самые громкие победы! За 40 лет сменилось не одно поколение. Для нас это целая жизнь! – передает слова фанатского движения пресс-служба «Зенита».

Весь стадион заволокло цветным дымом. Фото: vk.com/zenit

Добавим, что сейчас петербургский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона 2020/2021, но делит ее со «Спартаком». Обе команды набрали по 17 очков. Возможно, оторваться от принципиального соперника удастся в субботу 26 сентября в домашней игре против «Уфы».