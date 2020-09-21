Самогонный аппарат взорвался в квартире дома на Серебристом бульваре

Самогонный аппарат взорвался в жилом доме на Серебристом бульваре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома по адресу Серебристый бульвар, 9, корпус 1. Жители многоэтажки готовились ко сну и прилично испугались из-за неожиданного шума. Тут же пошли звонки спасателям МЧС, которые оперативно прибыли на место. Пожара, к счастью, не было. Какого же было удивление сотрудников МЧС, когда они вошли в «однушку», где произошел громкий хлопок.

- В 21:11 прибыли на место в данный девятиэтажный жилой дом. Установлено, что в однокомнатной квартире на шестом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата. Все случилось на кухне площадью в 7 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что помимо жильцов «однушки» остались целы и стены квартиры. Однако взрыв самогонного аппарата не прошел бесследно – на кухне, где стояло устройство, треснул стеклопакет.