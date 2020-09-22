Спасатели МЧС предупреждают об усилении ветра 22 сентября в Санкт-Петербурге

22 сентября в Санкт-Петербург нагрянут сильные ветра с порывами до 16 метров в секунду. Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС поспешили предупредить жителей Санкт-Петербурга о серьезном усилении ветра во вторник 22 сентября. Спасатели ссылаются на прогноз Гидрометцентра, согласно которому в городе «подует» до 16 метров в секунду.

- 22 сентября ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 16 м/с. В таких условиях рекомендуется закрыть окна в доме, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и различных шатких конструкций. При нахождении на улице стоит обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, именно со вторника в Северную столицу придет бабье лето. По прогнозам синоптиков, оно задержится вплоть по воскресенье 27 сентября. На выходных горожане могут ждать тепло до +21 градуса по Цельсию. В связи с этим старт отопительного сезона откладывается.