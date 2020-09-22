Подросток сломал руку и ногу на железной дороге у станции «Саперная»

Подросток свалился со склона у железнодорожных путей на станции "Саперная" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

17-летний петербуржец сломал руку и ногу на железнодорожных путях у станции «Саперная», которая находится в Колпинском районе. Подросток гулял там с друзьями, но все внезапно закончилось больницей. В какой-то момент юноша споткнулся на железнодорожной насыпи, упал и покатился со склона. Теперь инцидентом занимаются в МВД.

- Молодого человека доставили в больницу с переломами правой ноги и левой руки. Пострадавшим оказался 17-летний местный житель. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В полиции предупреждают, что такие опасные места противопоказаны для прогулок. Нарушения правил безопасности на железной дороге может привести и к более плачевным последствиям. К счастью, сейчас жизни травмированного подростка ничего не угрожает.