Голый мужчина в белой горячке звал на помощь и грозил спрыгнуть с девятого этажа в Купчино

Житель Купчино впал в белую горячку и кричал в окно о помощи. Фото: vk.com/spb_today

«Белый, белый, совсем горячий», - такое состояние было у жителя Купчино, который своими криками о помощи перебудил весь двор дома 13/4 на улице Белы Куна. Вопли неадекватного мужчины, который голым стоял в окне девятого этажа, привлекли не только соседей, но и спасателей.

- 21 сентября в 23:13 поступила заявка: Фрунзенский район, улица Белы Куна д. 13/4, 9-ти этажный жилой дом, на 9-м этаже из окна своей квартиры мужчина хотел спрыгнуть с подоконника (белая горячка), - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Пока местные жители снимали молящего о спасении «нудиста», спасатели пытались вступить с ним в переговоры. Однако мужчина кричал, что он «в адеквате» и отказывался разговаривать с кем бы то и было.

Тем не менее, улучив удачный момент, сотрудники 26-й пожарно-спасательной части схватили мужчину и затащили его обратно в квартиру через окно. Позднее пациента передали медикам.

Кроме разбуженных соседей, никто при ЧП не пострадал.