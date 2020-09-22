Автобус снес столб на Петрозаводском шоссе

У водителя встречной машины остались неизгладимые впечатления. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

Серьезное ДТП произошло в минувший понедельник в поселке Саперный Колпинского района Санкт-Петербурга. здесь, на Петрозаводском шоссе, рейсовый автобус вылетел на обочину и снес бетонный фонарный столб, который рухнул в канаву, а сам автобус чудом разминулся со встречной легковушкой.

- Летел зигзагами, уходил от машин, сшибая столбы, - рассказал о своих впечатлениях водитель «Рено Логан», суть не попавший под автобус. Съемку с регистратора и эмоции мужчины публикует «Мегаполис».

Другие водители стали свидетелями происшествия и остановились узнать, все ли в порядке. Но если водитель «Логана» не пострадал, то узнать состояние шофера и пассажиров автобуса не удалось - снесшая столб машины умчалась дальше.

- Вероятно у него отказали тормоза», - поделился мнением очевидец происшествия.

Официальной информации от ГИБДД по поводу инцидента до настоящего момента не поступало.