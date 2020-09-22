105-миллиметровую мину времен войны нашли на стройке в Ленобласти

Мну времен войны нашли на стройке в Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Очередной находкой напомнила о себе Велика Отечественная война. Несмотря на то, что с тех времен прошло уже минимум 75 лет, в земле Ленинградской области до сих пор полно боеприпасов, который несут серьезную опасность людям.

- 21 сентября поступила информация о том, что на одной из строительных площадок в деревне Аропаккузи Ломоносовского района Ленинградской области при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на боеприпас, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов саперы определили, что ржавая болванка - действительно опасная вещь, а именно, 105-миллиметровая минометная мина, причем сильно изъеденная коррозией.

Людей со стройки мгновенно эвакуировали, а сам боеприпас аккуратно отнесли в машину, на которой потом отвезли находку на полигон для уничтожения.