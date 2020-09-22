Такси врезалось в стену дома прямо на переходе у Обводного канала

Такси влетело в стену на Заозерной улице. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло ранним утром вторника на углу Обводного канала и Заозерной улицы. Здесь в стену жилого дома врезалась машина такси. При этом иномарка пролетела прямо по пешеходному переходу и влетела в окна магазина по продаже керамогранита и плитки.

- У кого-то ночная смена закончилась в стене дома на углу Обводного и Заозерной, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Судя по опубликованным фото, машина получила серьезные повреждения - вся передняя часть просто смята о стенку здания. О пострадавших ничего не известно. Информации от ГИБДД на данный момент нет.

А пользователей соцсетей больше всего привлек тот факт, что рядом с машиной стоял человек в тапочках на босу ногу. В комментариях пользователи гадают, был это водитель такси, или же кто-то из жильцов дома выбежал посмотреть, что его разбудило.