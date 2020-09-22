Еще 25 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 25 человек умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург опять возглавил печальный рейтинг по числу смертей от коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа лечащие врачи и эксперты комиссии по летальным исходам подтвердили гибель еще 25 человек. Это выше, чем в Москве (+15) и Подмосковье (+7), которые опережают Северную столицу по общему числу заболевших.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге по причине заболевания коронавирусной инфекцией скончались 2802 человека, - сообщает Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

По этому показателю город занимает второе место в России после Москвы, где, при втрое большем населении, умерли 5084 человека. Индекс смертности на 22 сентября в столице составил 1.83%, а в Петербурге - 6,81%.

Кроме этого, в городе подтверждены еще 211 новых случаев заражения, всего с начала пандемии заболел 41 151 петербуржец. 28 036 (+106) вылечились, а 10 313 находятся в активном состоянии заболевания.