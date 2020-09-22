По делу о хищениях в «Метрострое» задержали иностранного бизнесмена

По делу о хищениях в "Метрострое" ФСБ задержала иностранного бизнесмена. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Настоящая спецоперация прошла утром 22 сентября в одном из элитных апарт-отелей в Репино. Сюда, вместе со следователями Следственного комитета приехали оперативники петербургского управления ФСБ. Причиной визита силовиков стало дело о многомиллионных хищениях в «Метрострое».

- Да, 22 сентября прошла операция по задержанию иностранного гражданина, коммерсанта, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в отношении задержанного бизнесмена, уроженца одной из бывших республик СССР, возбуждено уголовное дело за попытку мошенничества. Коммерсант, связанный с делом о хищениях в «Метрострое», пытался за крупное вознаграждение повлиять на ход расследования.

Напомним, что бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова обвиняют в участии в хищениях на сумму свыше 700 миллионов рублей.