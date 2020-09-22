Мужчину обвинили в покушении на убийство и нападение на полицейского с металлической цепью в Санкт-Петербурге

Петербуржец, тяжело ранивший человека, а после оказавший активное сопротивление полицейским, стал фигурантом двух уголовных дел Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга во вторник, 22 сентября 2020 года, выдвинул обвинение в отношении 36-летнего местного жителя, который пытался убить знакомого, а во время задержания полицией, напал с металлической цепью на представителя власти.

- Вечером 20 сентября находясь на лестничной площадке 4-го этажа дома 79/1 по Витебскому проспекту из-за конфликта мужчина напал на 33-летнего соседа с целью убийства. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента ножом в туловище, - сообщили в следственном комитете.

Благо, очевидцы вовремя вызвали полицию и медицинскую помощь. Во время задержания обвиняемый, вооруженный ножом и металлической цепью, пытался ударить полицейского. Правоохранителю пришлось применить табельное оружие и выстрелить мужчине по ногам.

На данный момент обвиняемый находится в больнице. Расследование уголовных дел продолжается.