Петербуржцам рассказали, когда Финляндия откроет границы с Россией

Эксперт рассказала, когда Финляндия откроет границы для россиян Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга до сих пор лишены возможности ездить в ближайшую соседнюю страну - Финляндию. Из-за пандемии коронавируса границы закрыты. Во вторник, 22 сентября 2020 года, кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Елизавета Пронякина рассказала, когда граница с Россией будет наконец открыта, и как в связи с этим изменится сфера услуг, предоставляемых в Суоми петербуржцам. Основное условие - коэффициент заболеваемости коронавирусом.

- Число заболевших по-прежнему составляет около шести тысяч человек в сутки. Естественно, Финляндия опасается большого туристического потока россиян, успевших за время изоляции соскучиться по привычному отдыху и шопингу, - отметила Пронякина.

Эксперт считает, что снижение турпотока из Петербурга в Хельсинки серьезно сказалось на экономике финских городов. Тем не менее, выбирая между политикой, экономикой и безопасностью финны выбирают последнее.

- Стоит ожидать, что от въезжающих попросят дополнительных гарантий – финансовых или медицинских. Может подорожать медицинская страховка для туристов или в ней появится специальный пункт – страхование в случае обнаружения у человека коронавируса, - считает эксперт.