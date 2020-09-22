Асфальт провалился под землю на Караванной улице в Санкт-Петербурге

Дыра образовалась на проезжей части Караванной улицы Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга днем во вторник, 22 сентября 2020 года, произошло ЧП на Караванной улице. На пересечении дороги с Манежной площадью про проезжей части провалился асфальт. Огромная дыра образовалась прямо на пешеходном переходе. Аварийные службы оперативно оградили опасное место.

- На Караванной улице у Манежной площади прорыв, движение перекрыто, идет ликвидация последствий, - рассказал в социальной сети очевидец.

Свидетели отмечают, что дыра в асфальте появилась из-за прорыва трубы. Однако на фотографии с места вытекания воды на поверхность не наблюдается.

На данный момент аварийный участок огражден. Проезд по Караванной площади в сторону площади Белинского временно закрыт. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают специалисты.