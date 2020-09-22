Жара и туман придут в Ленинградскую область 23 сентября

22-градусная жара придет 23 сентября в Ленобласть Фото: Олег ЗОЛОТО

Снов бабье лето придет в Ленинградскую область. По прогнозам синоптиков, в среду, 23 сентября 2020 года, в регионе наступит 22-градусная жара. Возможно, это последние теплые деньки перед затяжной осенью и зимой.

- Температура воздуха ночью плюс 6-11 градусов, местами на востоке до плюс 3 градусов, днем до 17-22 градусов тепла, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

При этом в ночные и утренние часы на регион опустится туман, из-за которого видимость на дорогах значительно ухудшится.

Днем в регионе будет почти без облаков, осадков тоже не ожидается.

Ветер в область тоже поутихнет. По прогнозу ночью ожидается западный и юго-западный ветер 2-7 метров в секунду, днем подует с юга с силой 5-10 метров в секунду.

Отметим, что в Петербург 23 сентября тоже придет теплая погода. В среду в городе ожидается до 20 градусов, а в четверг, 24 сентября, до 22 градусов выше нуля.