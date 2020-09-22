Стала известна сумма компенсации за смерть добровольца во время испытаний вакцины от коронавируса

В Санкт-Петербурге начались испытания китайской вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начались испытания китайской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Первая группа добровольцев из 13 человек уже прошла все необходимые медицинские обследования, сам препарат им, по предварительным данным, начнут вводить в четверг. Об этом «Комсомолке» сегодня, 22 сентября, рассказал источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- Всем добровольцам сделали медицинский скрининг – взяли на исследования кровь, мочу, измерили внутричерепное давление и так далее, - уточнил собеседник издания. – Всего оценивается несколько десятков показателей – от свертываемости крови до биохимии мочи и уровня иммуноглобулинов.

Помимо прочего каждому испытуемому в промежутке между скринингом и непосредственно введением вакцины выдают медицинскую страховку как участнику исследований. В случае смерти добровольца его родственники получат 2 000 000 рублей.

- Это стандартная история во всех клинических исследованиях, - констатировал источник.

Напомним: исследования китайской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны были начаться в Санкт-Петербурге на базе НИИ гриппа еще в начале августа. Однако дату долго не согласовывали на уровне министерства здравоохранения.