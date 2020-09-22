Девушка утопила свой новенький Mercedes в пруду на севере Петербурга

Девушка утопила свой "Мерседес" в заболоченном пруду в Лахте. Фото: vk.com/spb_today / Марина Кузьмина

Новый вид «водоплавующего» заметили утром 22 сентября жители поселка Лахта, что в Приморском районе Санкт-Петербурга. В одном из прудов призывно торчала открытая дверь багажника люксового купе-кроссовера Mercedes GLE.

- В пруду возле Приморского шоссе в районе Лахты обнаружен автомобиль Mercedes. Служб нет, - написали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Люди вызвали спасателей, которые попытались подцепить машину, чтобы узнать, если ли в салоне погибшие, однако это не понадобилось. Вскоре на место объявилась хозяйка авто, которая прояснила ситуацию.

- За рулем находилась женщина, с ее слов она не справилась с управлением и вылетела в пруд, - пишут «Невские новости».

Вскоре машину все же достали. В салоне автомобиля никого не оказалось. Теперь кроссовер предстоит не только просушить, но и очистить от болотной тины.

Отметим, что в прошлом году Mercedes GLE сменил поколение, но и утонувшую машину можно считать новой. Цены на подобные кроссоверы начинаются от пяти миллионов рублей.