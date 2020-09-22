Почетными реставраторами Санкт-Петербурга стали 26 специалистов

Хранители архитектурного наследия Санкт-Петербурга получили награды от Смольного Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге во вторник, 22 сентября 2020 года, состоялось награждение хранителей архитектурного наследия города. В этом году 26 человек стали обладателями премий и почетных знаков «Почетный реставратор Санкт-Петербурга».

- Наш город первым в России учредил правительственную награду для лучших специалистов в этой отрасли. Ее получают люди, которые посвятили свою жизнь сохранению уникального исторического и культурного наследия Петербурга, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Также градоначальник напомнил, что в этом году Ленинградской школе реставрации исполнилось 75 лет. Она была основана после войны, так как переживший блокаду город нуждался в серьезном восстановлении.

Сейчас же в Петербурге продолжается реставрация Казанского и Смольного соборов, Гатчинского и Аничкова дворцов, памятника Николаю I на Исаакиевской площади, десятков других знаковых объектов.