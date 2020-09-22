Разводку Ладожского моста отменили из-за плохой погоды

Из-за сильного ветра отменили разводку Ладожского моста Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 22 сентября 2020 года, была отменена разводка Ладожского моста через Неву. Напомним, что с 10:00 до 10:45 часов планировалось перекрыть Мурманское шоссе, чтобы пропустить по реке судно.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ленинградской области, разводка Ладожского моста, запланированная на 22 сентября 2020 года в период с 10:00 до 10:45 была снова отменена, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Теперь очередная разводка моста будет запланировано только после улучшения погодных условий. О новой дате и времени будет сообщено позже.

Напомним, что Ладожский мост запрещено разводить при силе ветра больше 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в среду, 23 сентября, ожидается слабый ветер и до 22 градусов тепла.