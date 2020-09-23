Сирень зацвела в бабье лето в Санкт-Петербурге

На Богатырском проспекте распустилась сирень. Фото: vk.com/grib_spb

Тепло, пришедшее в Петербург вместе с бабьим летом, заставило природу поверить в наступление...весны. Так, в Приморском районе города местные жители заметили распустившиеся цветы сирени.

- Конец сентября. А в Приморском районе Санкт-Петербурга - весна! На деревьях набухают почки, вылезают погреться пушистые «котики» (как будто скоро вербное воскресенье!), а сирень и вовсе расцвела, - пишет житель района Антон Кубышкин в паблике ВКонтакте «Грибы и Грибники СПб».

По словам мужчины, всю эту красоту заметила и сняла на фото его дочка, учащаяся в школе на Богатырском проспекте.

«Расцвет» природы автор публикации назвал «бунтом против» зимы и пожалел, что в Петербурге не как в Африке, иначе бы в городе было бы зелено круглый год, как при вечном лете.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, 23 сентября воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов, а в четверг температура достигнет +22. Такая погода продержится о конца недели.