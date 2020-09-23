Губернатор Ленобласти потребовал дать тепло и горячую воду в Пикалево

Губернатор Ленобалсти поручил дать тепло жителям Пикалево. Фото: Петр КИБЕР

Губернатор Ленобласти в ручном режиме «разрулил» конфликтную ситуацию в Пикалево, где жилые дома и объекты остались без тепла и горячей воды. Люди не согласились терпеть неудобства и начали жаловаться властям региона.

- После жалоб жителей города губернатор под личную ответственность договорился с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»: подача газа на объекты теплоснабжения города будет возобновлена сегодня, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Тепло и горячая вода должны вернуться в квартиры жителей Пикалево уже в первой половине среды, а на следующей неделе Александр Дрозденко проведет «разбор полетов» и спросит с руководства местной администрации, как город дошел до того, что из-за проблемных отношений с поставщиками тепла люди остались без коммунальных благ в период осеннего похолодания.