Завод двигателей Hyundai запустят в Санкт-Петербурге в октябре 2021 года

Завод двигателей "Хендэ" запустят в Петербурге через год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод двигателей корейской компании Hyundai будет построен в Санкт-Петербурге к первому уже кварталу 2021 года. А в октябре того же года производство запустят в работу. Оба эти срока были подтверждены на встрече представителей «Хендэ ВИА Рус» и вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

- Компания подтвердила, что в настоящее время идет активная фаза строительства. Прямые инвестиции составляют 13,1 миллиард рублей. Будет создано более 500 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что завод будет выпускать бензиновые двигатели Gamma I объемом 1,6 литра, которые устанавливают на популярные модели Solaris, Rio и Creta, которые производят на соседнем автозаводе Hyundai.

Проектная мощность предприятия заявлена в 240 тысяч двигателей, а в перспективе ее собираются увеличить до 300 тысяч моторов. Честь продукции будет уходить на экспорт.