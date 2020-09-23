Артиллерийский снаряд нашли на месте строительства нового моста в Киришах

Военный снаряд нашли на месте стройки моста в Киришах / Фото: Дорожный комитет Ленобласти

В Ленинградской области на месте строительства нового моста в Киришах нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В среду, 23 сентября 2020 года, дорожный комитет сообщил, что мостостроители обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд и вызвали сотрудников МЧС.

- Внезапная находка не остановила стройку, работы продолжаются. Рядом с площадкой минимизирована любая активность. Ждем приезда экстренных служб, - рассказали в государственном казенном учреждении «Ленавтодор», которое является заказчиком возведения нового моста.

Предполагается, что снаряд лежит в земле с 1941-1943 годов, со времен Киришского плацдарма, который оборудовали немцы. Здесь велись ожесточенные бои на реку Свирь.

В начале сентября строители также обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу.

Строительство нового моста началось в конце 2019 года. Общая стоимость работ составляет 3,7 млрд рублей.