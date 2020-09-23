Мигранта-рецидивиста поймали на российско-финской границе

Российские пограничники задержали нарушителя-рецидивиста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Упорного нарушителя границ задержали сотрудники порганслужбы ФСБ по Петербургу и Ленобласти. В автобусе, который ехал в сторону Финляндии, они нашли мужчину, не имевшего с собой даже действующей визы.

- 20 сентября был задержан гражданин одной из стран СНГ, 1977 года рождения, следовавший на рейсовом автобусе в сторону поселка Торфяновка. При себе иностранец действительных документов на право пересечения Государственной границы РФ со странами Шенгенской зоны не имел, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ.

В разговоре с инспекторами иностранец подтвердил, что действительно ехал в Финляндию. Как он собрался пересечь границу, осталось загадкой. Впрочем, вряд ли эти методы были законными.

Позднее оказалось, что мигранта уже трижды привлекали за незаконный переход границы. в 2005 году – на территории одной из стран Восточной Европы, а в 2009 и 2015 годах уже в России.

Сейчас решается вопрос о том, как наказать рециливиста на этот раз.