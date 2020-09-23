Музей первой женщины-водолаза ВМФ открылся в Ленинградской области

В Ленинградской области открылся музей, посвященный первой женщине-водолазу ВМФ СССР, инженер-полковнику Нине Соколовой / Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области открылся музей, посвященный первой женщине-водолазу ВМФ СССР, инженеру-полковнику Нине Соколовой. В среду, 23 сентября 2020 года, правительство региона рассказало, что экспозиция заняла место в одной из комнат центра "Молодежный".

- Здесь представлена выставка инвентаря, предметов водолазного снаряжения и элементов техники времен Великой Отечественной, копии документов и фотоматериалов из архива членов семьи Нины Соколовой, - рассказали в администрации 47-го региона.

На стенах развешены картины военных будней «Дороги жизни», картой Ладожского озера и путем пролегания бензопровода, электрических и телефонных кабелей.

Во время войны, в 1942 года, Соколова предложила проложить бензопровод по дну Ладожского озера. В составе специальной группы водолазов она провела разведку дна и в дальнейшем участвовала в строительстве трубопровода, ставшего для осажденного Ленинграда «артерией жизни».