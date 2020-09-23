Экс-руководитель Контрольно-счетной палаты Петербурга стал главой Центра повышения эффективности использования государственного имущества

Новым главой Центра повышения эффективности использования государственного имущества стал Вадим Лопатников. Фото: КСП СПб.

В петербургском Центре повышения эффективности использования государственного имущества сменился руководитель. Новым главой ведомства, занимающимся сносом ларьков, гаражей и борьбой с незаконно занятой землей стал бывший руководитель Контрольно-счетной палаты.

- Вадима Лопатникова назначили на должность главы Центра повышения эффективности использования государственного имущества, подведомственного Комитету по контролю за имуществом (ККИ) города, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу ККИ.

Напомним, что некоторое время назад Смольный уволил бывшего руководителя Центра, деятельность которого вызывала вопросы у городского правительства, а сами сносы гаражей и торговых павильонов становились скандальными.

Новый глава ведомства должен наладить работу и постараться обойтись без громких инцидентов, которые, как круги по воде, расходятся по городским СМИ.