Массовая драка на палках произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге

Полиция ищет участников массовой драки на Гражданском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в причинах массовой драки, которая произошла днем во вторник, 22 сентября 2020 года, на Гражданском проспекте. Сообщение о потасовке у дома 41 поступило от местных жителей, которые увидели скопление людей, вооруженных палками.

- Через 20 минут после заявления, наряд полиции прибыл на место. Однако там стражи порядка задержали лишь одного человека - 22-летнего гражданина Узбекистана, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, после чего задержали еще двоих подозреваемых причастных к драке. Ими также оказались приезжие из Узбекистана - 18-ти и 20-летний парни. У всех задержанных на данный момент нет регистрации в Петербургу и Ленобласти.

Однако после причастность задержанных граждан к драке не была установлена. Продолжается проверка.