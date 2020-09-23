Подростки угнали у петербуржца старую, но дорогую «Волгу» и уехали на ней в Металлострой

Эту красавицу увели у петербуржца трое юных угонщиков. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские полицейские вернули любимую машину жителю Невского района. Старую «Волгу» 1975 года выпуска у него угнали в ночь на 22 сентября. Мужчина обратился в полицию и опубликовал трогательные посты в соцсетях о поиске любимой.

- Вечером припарковался в кармане у дома по улице Бабушкина 84, корпус 1. Стоял по правилам, никому не мешал. В полиции сказали, что машина уехала в Петро-Славянку. Помогите пожалуйста кто чем сможет. Очень люблю эту машину, - написал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» владелец авто.

Позднее оказалось, что ГАЗ-24 увели двое подростков и из 20-летний приятель. На зеленом ретро-автомобиле они уехали в Металлострой, где машину и нашли полицейские. Сами угонщики обнаружились чуть позднее и в том же Невском районе, где пропала «Волга».

- В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 4 Рабфаковской улице, по подозрению в совершении данного преступления задержаны: 20-летний мужчина и двое подростков 2006 и 2003 годов рождения, - сообщает пресс-служба Главка.

Старшего угонщика задержали., а подростков передали родителям.