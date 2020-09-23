Видео с новорожденным гиббоном из Ленинградского зоопарка умилило пользователей социальных сетей

Видео с новорожденным гиббоном в Ленинградском зоопарке умилило петербуржцев Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи социальных сетей оказались очарованы малышом белорукого гиббона, родившегося в Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга. В среду, 23 сентября 2020 года, на официальной странице зоосада в сети появилось видео с детенышем, который только недавно начал выходить вместе с мамой из укрытия и с интересом изучать окружающий мир.

- Какой прелестный малыш! Что за сокровище! Лапуля! Поздравляю с прибавлением. Очень хотим познакомиться, - восхитились детенышем пользователи соцсетей.

Прибавление в семействе белоруких гиббонов в зоопарке произошло еще 14 августа. Однако только сейчас посетители зоопарка могут наконец увидеть детеныша. На данный момент у него еще нет имени, а также неизвестен пол, так как обезьянка ни на шаг не отходит от мамы и перемещается, повиснув не ее спине или животе.

Скорее всего, как только работники зоопарка определят пол детеныша, для петербуржцев традиционно устроят конкурс на самое лучшее для него имя.