Жара наступит 24 сентября в Ленинградской области

23-градусная жара наступит 24 сентября в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Настоящее бабье лето наступило в Ленинградской области. По прогнозам синоптиков, жаркие денечки еще порадуют местных жителей. Так в четверг, 24 сентября 2020 года, в 47-м регионе снова ожидается тепло, выше 20 градусов. При этом обойдется без назойливых дождей.

- В четверг в Ленинградской области будет небольшая облачность и без осадков. Ветер южный - ночью 2-7 метров в секунду, днем усилится до 5-10 метров в секунду, - сообщили в МЧС Ленобласти.

Температура воздуха ночью ожидается в районе 8-13 градусов тепла, а днем прогреется до 18-23 градусной жары.

Тем временем, бабье лето уже ввело в небольшое заблуждение природу в Санкт-Петербурге. Так, в среду жители Приморского района заметили рядом с одной из школ кусты сирени, которые покрылись нежными цветочками.

- Такое случается, когда осень очень теплая, - отметили в пресс-службе Ботанического сада. – А в течение последних 10 лет в Петербурге она именно такая.