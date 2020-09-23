Замглавы Ломоносовского района подозревается в крупном мошенничестве в Ленинградской области

В Ленобласти задержан замглавы администрации Ломоносовского района Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет в среду, 23 сентября 2020 года, возбудил уголовное дело о мошенничестве после того, как сотрудники ФСБ задержали 50-летнего заместителя главы администрации Ломоносовского Ленинградской области. Мужчина подозревается в хищении бюджетных денег.

- Согласно материалам дела, чиновник вступил в сговор с генеральным директором одной коммерческой фирмы. От лица муниципального образования он заключил два контракта с компанией на вывоз мусора с территорий местных кладбищ. Фактически эти работы не проводились, - сообщили в комитете.

Однако чиновник не знал, что гендиректор сотрудничает с оперативниками. В июне 2019 года замглавы района заключил договоры на сумму более 190 тысяч человек, которые впоследствии были переведены на счет коммерческой структуры. Спустя месяц эти деньги получил чиновник и другие лица, находящиеся в сговоре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.