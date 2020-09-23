Вор украл ювелирки на 7 млн рублей из петербургского ломбарда и уехал в Ялту

В Ялте полицейские Петербурга задержали подозреваемого в краже 7 миллионов из ломбарда
Фото: принтскрин видео.
Полицейские Санкт-Петербурга поймали вора, который обчистил городской ломбард на 7 миллионов рублей. Мужчина почти два месяца скрывался в Крыму, пока в воскресенье, 20 сентября 2020 года, правоохранители наконец не настигли его в солнечной Ялте.
- 30 июля в полицию поступило сообщение о краже ювелирных изделий на сумму 7 миллионов рублей из ломбарда, расположенного на улице Ленсовета в Петербурге. По факту было возбуждено уголовное дело, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские выяснили, что вор работал в ломбарде. Он похитил украшения, стер записи с камер видеонаблюдения и скрылся.
Нашли подозреваемого в в поселке Олива города Ялта. Известно, что 49-летний задержанный уроженец Челябинска. 20 лет назад он был судим за похожее преступление.
Сейчас мужчина находится под стражей. Правоохранители занимаются поиском похищенных украшений.