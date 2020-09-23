Санкт-Петербург стал лидером по числу автоугонов в России в период пандемии

"Тойота Камри" - один из самых угоняемых авто в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург возглавил печальный рейтинг по количеству угонов автомобилей, произошедших в период самоизоляции. По подсчетам аналитиков одной из крупных страховых компаний.

- На долю Санкт-Петербурга пришлось 43% случаев угона, второе место заняла Москва с 37% случаев. В топ-5 городов также вошли Воронеж, Калуга и Белгород, - сообщает пресс-служба компании «Альфа-страхование».

Частоту угонов за период с марта по август 2020 года эксперты подсчитали по количеству заявлений владельцев машин на выплату страховки по КАСКО.

При этом угонять машины премиум-класса в городе почти перестали. Их в основном перегоняют за границу, а в период пандемии это сделать почти невозможно. А вот массовый сегмент - в зоне внимания угонщиков.

Чаще всего в Петербурге угоняли Hyundai Tuscon (12%), Toyota RAV4 (9%), Hyundai Solaris и Kia Ceed (по 7%). Кроме того, в десятку вошли Hyundai Creta (5%), Kia Sportage (5%), Mitsubishi Outlander (5%), Nissan Qashqai (5%), Nissan X-Trail (5%) и Toyota Camry (5%).

В основном злодеев интересуют свежие машины до двух лет для разборки на запчасти.