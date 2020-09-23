Футболисты "Зенита" сменят бутсы на пуанты

"Зенитовцы" посетят балетный урок в Михайловском театре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге футболисты "Зенита" на один день сменят бутсы на пуанты и присоединятся в артистам Михайловского театра. В воскресенье, 27 сентября 2020 года, спортсмены примут участие в открытом уроке для танцоров труппы, который проведет звезда мирового балета Иван Васильев. На тренировку приглашены главный тренер "Зенита" Сергей Семак, представители команды, а также воспитанники футбольной академии.

- Балет и футбол трудно сравнивать, но и там и там путь к мастерству лежит через ежедневные тренировки. Буду очень рад познакомиться с ребятами из “Зенита”, с классными мастерами и будущими футбольными звездами. В балете тоже есть драйв и азарт. Думаю, на моем уроке они это почувствуют. Мы любим балет, мы любим футбол, - прокомментировал будущий урок Васильев.

Семак в свою очередь отметил, что у балета и футбола общих черт больше, чем кажется.

- Это и высокая конкуренция в профессии, и тяжелый, зачастую титанический труд с серьезными физическими нагрузками, - напомнил тренер.

Увидеть совместную работу футболистов с артистами можно будет во время прямой трансляции в социальных сетях Михайловского театра.