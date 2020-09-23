Более 10 млрд рублей осталось в резервном фонде Санкт-Петербурга

В резервном фонде Петербурга осталось более 10 миллиардов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В резервном фонде Санкт-Петербурга осталось более 10 миллиардов рублей. Об этом стало известно в среду, 23 сентября 2020 года. Отмечается, что это последние средства, которые остались от полной сумме, которая была равна 31 миллиарду рублей. Значительные траты ушли на поддержку горожан во время пандемии.

Оставшиеся деньги будут потрачены на закрытие первоочередных расходов. В бюджете 2021 года в резервный фонд планируется заложить 14 миллиардов рублей.

- Если потребуется, будем выходить на определенные решения, но пока в них нет необходимости, - пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Эдуарда Батанова.

Ранее резервный фонд города на Неве составлял всего 3 процента от доходной части бюджета, что равно 10 миллиардам рублей. Однако из-за пандемии в марте 2020 года парламент Петербурга принял решение снять ограничения на размер городского резервного фонда.

Напомним, что эти средства город может расходовать без согласования с депутатами.