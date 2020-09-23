Смольный снесет гаражи, заполненные крысами на Большой Посадской

ККИ снесет гаражи, которые кишат крысами на Петроградке. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга приступил к сносу гаражей на Большой посадской улице. Дело в том, что в боксах живут несколько десятков крыс, которые не первый месяц терроризируют жителей Петроградки. То они нападают на домашних животных, то забираются в автомобили и перегрызают провода. В общем, людей крысы не боятся. Поэтому их убежища решено уничтожить.

- Помимо жалоб местных жителей в комитет поступила бумага из администрации Петроградского района, где подчеркивается, что восемь гаражей расположены на городской территории незаконно, без арендного договора. Собственники боксов добровольно не освободили участки, поэтому их будут демонтировать силой, - сообщили в пресс-службе ККИ Санкт-Петербурга.

Дальше на месте бывшего убежища крыс проведут дератизацию, чтобы вредители больше никогда не заходили «в чужой район».