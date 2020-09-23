Аршавин и другие легенды «Зенита» сыграют против фанатов клуба на «Петровском»

Аршавин и Тимощук сыграют против сборной фанатов "Зенита" на "Петровском". Фото: vk.com/zenit

«Зенит» устроит масштабный фестиваль в честь 40-летия фанатского движения клуба. Вишенкой на торте станет игра легенд команды против сборной болельщиков, которая состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «Петровский» в 19:30. За «Зенит» выступят, к примеру, такие именитые футболисты как Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и ветеран Александр Спивак.

- Перед началом встречи у кромки поля пройдет церемония награждения болельщиков, пробивших «золотой» сезон (посетивших все игры команды в прошедшем сезоне – Прим.Ред.). Программу праздника откроет концертная программа, - поспешили рассказать в пресс-службе клуба.

Торжество состоится после субботнего матча с «Уфой». От болельщиков, которые захотят попасть на «Петровский», потребуют маски и перчатки. Добавим, что сейчас «Зенит» делит первую строчку РПЛ со «Спартаком».