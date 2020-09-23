Водитель пикапа избил петербурженку, которая вместе с детьми не дала ему заехать на тротуар

Неуравновешенный водитель пикапа набросился на мать двоих детей в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/sdnovosti

Здоровяк на пикапе обиделся на петербурженку, которая вместе с двумя детьми преградила ему заезд на тротуар. Недолго думая, неуравновешенный мужчина выскочил из машины и накинулся на женщину с кулаками. Двое детей не смогли ничего противопоставить разъяренному «быку». Зато видео жесткого столкновения попало в соцсети, и теперь жители Парнаса требуют самосуда над владельцем авто. По словам людей, он не раз провоцировал конфликты на дорогах и кидался на других водителей.

- Утром, в 8:27, водитель этого авто сначала пытался совершить на меня наезд, а потом избил меня на глазах у моих детей, за то что я обратила его внимание на то, что он едет по еще закрытой дороге. Я не пропустила его на пешеходном переходе, а пошла по нему, когда он собирался через этот самый переход заехать на тротуар и далее через газон проехать на улицу Архитектора Белова, - рассказывает пострадавшая мать в группе «Парнас Сити|Форум|Северная Долина|Паркола» во «Вконтакте».

По словам женщины, один из очевидцев успел сфотографировать номер машины. Она уже подала заявление в полицию и ждет развития ситуации.