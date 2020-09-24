13-летнего мальчика, не вернувшегося из школы, разыскивают в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пропал 13-летний Никита Афонин.

13-летний мальчик пропал в Санкт-Петербурге днем 23 сентября, не вернувшись домой из школы. Ориентировку на ребенка опубликовали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «Вконтакте». По сообщениям родных, мальчик нуждается в медицинской помощи по состоянию здоровья. Поисковики просят брать добровольцев фонари и перекус. Место сбора – проспект Стачек, 90. Поиски стартовали в 1:20 24 сентября.

- 23 сентября Никита вышел из школы и не вернулся. Его приметы следующие: рост 147 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и глаза серого цвета. Был одет в темно-зеленую жилетку, темно-синий спортивный костюм, черные с белой подошвой кроссовки и темно синюю шапку. Просим сообщить любую информацию о местонахождении ребенка по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Ориентировка на мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

Пока неизвестно, подключились ли к поискам правоохранительные органы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.