Фургон сбил двух пешеходов на «зебре» на улице Коллонтай

Фургон сбил двух спешащих пешеходов на улице Коллонтай. Фото: vk.com/spb_today

Фургон «Форд Транзит» сбил двух пешеходов на «зебре» на улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга. Жесткое ДТП произошло около 19:28 у дома №3. Пострадавшими оказались 39-летний мужчина и 59-летняя женщина. Однако, по предварительной информации от ГИБДД, именно они навлекли на себя беду, рискнув перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

Пострадавших пешеходов госпитализировали в больницу, автомобилю же предстоит недешевый ремонт. Фото: vk.com/spb_today

- «Форд Транзит» под управлением 33-летнего водителя совершил наезд на двух граждан на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии женщину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, а мужчину – с повреждениями средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места аварии, опубликованным в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», на фургоне после столкновения остались сильные вмятины. Вдобавок у машины разбито лобовое стекло.