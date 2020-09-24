Женщина погибла при пожаре в коммуналке на Двинской улице

Женщина погибла при пожаре на Двинской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельный пожар произошел ночью 24 сентября в Кировском районе Санкт-Петербурга. В пятиэтажном жилом доме на Двинской улице загорелась четырехкомнатная коммунальная квартира. На место ЧП примчались пять пожарных машин и 25 человек личного состава МЧС.

- в 01:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Двинская улица, дом 9. В коммунальной квартире площадью 70 кв. метров выгорела комната площадью 20 кв. метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Поскольку полыхавшая квартира находилась на последнем, пятом этаже, то огонь перекинулся и на чердак. Там выгорело еще 15 кв. метров перекрытий.

В 04:41 пожар был ликвидирован, однако без жертв ЧП не обошлось. При осмотре помещений, в коридоре квартиры спасатели обнаружили тело 60-летней женщины. Врачи уже ничем не могли ей помочь.

Предварительно, причиной смерти называется отравление угарным газом.