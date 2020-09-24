Строительный городок полыхал в Мурино

Строительные бытовки сгорели в Мурино. Фото: vk.com/spb_toda

Мощный пожар удалось заснять на камеру мобильного телефона жителям Мурино. Здесь поздним вечером среды загорелись бытовки рабочих у строящегося жилого комплекса на Екатерининской улице. Пламя мгновенно охватило деревянные постройки.

- В 22:13 23 сентября поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино, улица Екатерининская. Горели пять строительных бытовок на общей площади 75 кв. метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Тушить огонь на место ЧП примчались три пожарных машины и 12 человек личного состава. В течение часа они полностью справились с огнем и в 23:15 отчитались о том, что пожар ликвидирован.

На данный момент, сведений о пострадавших или погибших не поступало. Ведется проверка.

Напомним, что в ночь на четверг на Двинской улице при пожаре в коммунальной квартире погибла 60-летняя петербурженка.